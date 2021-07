Trasporti: Ficara (M5S), inaccettabili continui disservizi dei collegamenti marittimi tra Sicilia e Isole minori

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – “Continuano i disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, tanto da compromettere, in più di un’occasione, un servizio essenziale per i cittadini”, così in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Paolo Ficara, vicepresidente della commissione Trasporti.

“Il servizio – prosegue – è affidato dal 2012 a una società privata dopo il fallimento della Siremar e finanziato con fondi ministeriali. Dal 2013, però, la disciplina dei controlli è stata trasferita alla Regione Sicilia. Più volte abbiamo sollecitato perché il governo regionale intervenisse considerato che i disservizi non solo continuano ma sono anche aumentati. Ad oggi nulla è cambiato”.

Pubblicato da COM il: 14/7/2021 h 16:36 - Riproduzione riservata