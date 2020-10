Trasporti eccezionali: MIT emana circolare che estende autorizzazione per 90 giorni dopo cessazione stato emergenza

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 7431 del 14.10.20, ha emanato la circolare in cui si stabilisce che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al 29 ottobre 2020.

