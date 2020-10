Trasporti: De Lorenzis (M5S), rivedere misure TPL per evitare assembramenti e contagi

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – “La ripresa delle attività produttive e la riapertura delle scuole hanno evidenziato alcune criticità nel trasporto pubblico locale. Le linee guida indicano una capienza massima dell’80% su autobus, tram e metro ma per evitare sovraffollamento nelle ore di punta – e quindi a maggior rischio di contagio – ho chiesto alla Ministra De Micheli, in una interrogazione a mia prima firma, quali misure si intendono adottare per evitare tali criticità”, così in una nota il deputato M5S Diego De Lorenzis in Commissione Trasporti alla Camera.

Pubblicato da COM il: 14/10/2020 h 17:11 - Riproduzione riservata