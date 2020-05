ATV: Bettarello riconfermato presidente, approvato il bilancio con utile di 2,5 mln

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – Sarà ancora Massimo Bettarello a guidare ATV, l’Azienda di trasporto pubblico di Verona e provincia, per i prossimi due anni. Lo rende noto l’azienda con un comunicato stampa. L’Assemblea della società – contestualmente all’approvazione del bilancio 2019 che vanta un utile ancora una volta di rilievo pari a 2,5 milioni – ha infatti rinnovato l’incarico di presidente al cinquantacinquenne manager che dal 2010 siede al vertice dell’Azienda di Lungadige Galtarossa, rinnovando nel contempo anche i componenti del Consiglio di Amministrazione.

