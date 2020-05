TRASPOL: come cambieranno le nostre abitudini di mobilità dopo il COVID-19? I risultati con modello i-TraM

(FERPRESS) -Milano, 28 MAG – Come cambieranno le nostre abitudini di mobilità dopo il COVID-19?

Per cercare di comprendere un po’ meglio la possibile evoluzione futura del sistema di trasporto nazionale, TRASPOL e META hanno utilizzato il modello multimodale e multiscalare di trasporto i-TraM (Italian Transport Model) sviluppato negli scorsi anni per testare tre diversi scenari di riapertura nella Fase 2.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 28/5/2020 h 12:18 - Riproduzione riservata