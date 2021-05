Transport Logistic: conclusa la 3 giorni di eventi online. La fiera torna dal 9 al 12 maggio 2023 a Monaco

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Tre giorni di networking e discussioni professionali: la versione on line di Transport Logistic appena conclusa è stata un’occasione di informazioni inestimabile in tempi drammatici. Un totale di circa 8.500 persone hanno approfittato di questa impareggiabile opportunità: 87 presentazioni di conferenze con talk e gruppi di discussione, comprese 30 sessioni aziendali con le aziende leader del settore. I principali punti focali del programma della conferenza sono stati la sostenibilità, i nuovi modelli di business e l’impatto della pandemia di coronavirus.

