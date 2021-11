transport logistic and air cargo trade fair a Singapore dal 2023. Firmato MoU

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – Il Singapore Tourism Board (STB) e MMI Asia hanno firmato un Memorandum of Understanding il 15 novembre 2021, per organizzare l’edizione del sud-est asiatico di transport logistic and air cargo per più edizioni biennali a Singapore, a partire dal 2023. Questa partnership include lo sviluppo di nuovi contenuti, programmi e componenti espositivi per la fiera, attività di marketing e pubblicità e aree di collaborazione nello scambio di conoscenze del settore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 29/11/2021 h 10:55 - Riproduzione riservata