Transport Logistic 2021 non avrà luogo. Evento on line dal 4 al 6 maggio 2021

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Transport Logistic 2021 non avrà luogo. Alla base di ciò vi sono le numerose limitazioni ai viaggi internazionali, la cui revoca non è prevedibile fino alla primavera e che contrastano le pretese dell’espositore in merito alla partecipazione dei visitatori. Come ponte verso altri eventi nella rete logistica dei trasporti, dal 4 al 6 maggio 2021 verrà realizzata una conferenza online. La prossima fiera della logistica dei trasporti come fiera fisica si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2023.

12/1/2021