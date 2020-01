Transport Compliance Rating: Michele Palumbo (Bayer) entra nel consiglio direttivo

(FERPRESS) – Milano, 31 GEN – Michele Palumbo, Responsabile Supply Chain di Bayer Italia, è stato nominato membro del Consiglio Direttivo dell’ O.T.C.R. – Observatory Transport Compliance Rating.

La nomina è giunta all’unanimità, in occasione della prima assemblea annuale dei soci dell’Osservatorio T.C.R che si è tenuta il 24 gennaio scorso.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it