Transizione energetica: aumenta la quota di rinnovabili nei trasporti, ma UE ancora non raggiunge gli obiettivi che si era dati

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – La quota di energia pulita per i trasporti sta aumentando ma gli obiettivi che l’UE si era data per il 2020 non saranno raggiunti da tutti. Entro il 2020 ci si era impegnati ad avere un sistema di trasporti alimentato per almeno il 10% da energia alternativa ai tradizionali combustibili fossili, dai Bio carburanti all’elettrico, o ancora motori ibridi, alcune delle soluzioni per autovetture e autobus urbani ma ancora, secondo i dati Eurostat, non ci siamo e ci sono forti differenze tra i paesi dell’Unione che viaggiano con velocità molto diverse.

La quota media di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è aumentata dall’1,6% nel 2004 all’8,9% nel 2019. Merito della trazione da paesi come la Svezia (30,3%), la Finlandia (21,3%) ed i Paesi Bassi, gli unici ad aver già raggiunto e ampiamente superato gli obiettivi di riconversione della mobilità. L’altra faccia della medaglia è però quella mostrata da Grecia e Lituania (4%) e Cipro (3,3%), ancora molto lontani dagli obiettivi comuni.

Bene l’Italia, che da una quota di energia rinnovabile nel consumo di carburante per i trasporti pari ad appena l’1,2% nel 2004, si attesta ora attorno all’8%.

Ma poi è arrivata la pandemia di COVID e tra qualche mese ci potrà capire quanto essa abbia influito sugli impegni per una mobilità a basse emissioni, se cioè gli investimenti per il rinnovamento dei parchi auto e delle flotte di bus si sia interrotto.

