Transizione ecologica, Laghezza si dota di “Sustainability Transition Manager”

(FERPRESS) – La Spezia, 9 DIC – Laghezza SpA, Azienda italiana leader nel settore dell’assistenza doganale e dei servizi di logistica e trasporto su strada, ha nominato Luca Bergonzoli ‘Sustainability Transition Manager’, con un obiettivo particolarmente innovativo per il settore di riferimento in cui il Gruppo opera: imprimere una brusca accelerazione al processo di transizione ecologica dell’azienda.

Luca Bergonzoli è un Manager esperto nel settore dell’ambiente e delle energie rinnovabili: laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Parma, negli anni ha ricoperto incarichi manageriali per primarie aziende nazionali e internazionali, sviluppando competenze trasversali, relazioni privilegiate con investitori e stakeholder e capacità progettuali.

“Per ridurre l’impatto negativo che le attività aziendali hanno sull’ambiente è necessario modificarne profondamente il modello di sviluppo” – ha affermato il nuovo Transition Manager della Laghezza SpA Luca Bergonzoli – e lo si può fare attuando gli investimenti necessari per promuovere la transizione energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili, implementando l’adeguamento a modelli di economia circolare e incentivando buone pratiche ambientali. La logistica è sicuramente uno dei settori su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione poiché ha un impatto sull’ambiente molto difficile da abbattere, ma è anche uno dei settori in cui si potranno registrare i miglioramenti più marcati. Nella Laghezza SpA si tratta di concretizzare e implementare progetti incentrati sullaransizione ecologica e l’economia circolare, in stretta sintonia con il processo di digitalizzazione già intrapreso dall’Azienda. Obiettivo: definire e applicare quelle best practices che il mercato richiede”.

Pubblicato da Giulia Riva il: 9/12/2021 h 17:13 - Riproduzione riservata