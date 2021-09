Transdev Group e Strides International Business scelti Shadow Operator per 4 linee metro driverless della Grande Parigi

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – A seguito di una gara internazionale, Transdev Group e Strides International Business, insieme a Transamo come capofila del consorzio, sono stati designati dalla Société du Grand Paris (SGP) e Île-de-France Mobilités (IdFM), come vincitori del contratto di operatore ombra per quattro nuove linee metropolitane driverless della Grande Parigi.

Destinate ad essere operative tra il 2024 e il 2030, le quattro nuove linee della metropolitana – Linea 15, 16, 17 e 18 – fanno parte dell’ambizioso Grand Paris Express, il più grande progetto urbano d’Europa.

Pubblicato da AB il: 30/9/2021 h 11:15