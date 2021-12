Traffico aereo: incontro ENAC-AdR in previsione delle festività natalizie

(FERPRESS) – Fiumicino, 10 DIC – Si è svolto un incontro tra i vertici dell’ENAC e Aeroporti di Roma per analizzare il traffico aereo in previsione delle festività natalizie e gli assetti infrastrutturali pianificati per questo periodo al Leonardo da Vinci.

L’aeroporto è interessato da un vasto programma di cantierizzazione finalizzato all’espansione della area domestica Schengen e all’adeguamento alle future normative di sicurezza antincendio, evacuazione fumi, miglioramento della resistenza strutturale ai fini sismici, nonché all’adeguamento funzionale e potenziamento della capacità, qualità dei servizi e alla transizione energetica. I lavori sono essenziali per l’allineamento ai nuovi standard che entreranno in vigore dalla fine del 2023.

Pubblicato da COM il: 10/12/2021 h 15:44 - Riproduzione riservata