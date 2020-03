Tracsis acquisisce l’intero capitale azionario di iBlocks, specializzata nella fornitura di soluzioni di biglietteria intelligente

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – Tracsis è lieta di annunciare di aver acquisito l’intero capitale azionario emesso di iBlocks Limited (“iBlocks”).

Fondata nel 2000, iBlocks è una società di software con sede nel Regno Unito specializzata nella fornitura di soluzioni di biglietteria intelligente, rimborso automatico ritardato e sviluppo di sistemi di back office mission-critical utilizzati dal Rail Delivery Group, la più ampia comunità di società operative del treno ( TOC) e la catena di approvvigionamento ferroviario.

Questa acquisizione si allinea strategicamente – informa una nota di Tracsis – con il nostro obiettivo di rafforzare il nostro portafoglio di prodotti ferroviari in aree in cui possiamo offrire una proposta di mercato unica, accedere a partnership strategicamente importanti e sfruttare le opportunità di cross-selling esistenti nella nostra divisione Rail Technology.

Gli Amministratori ritengono che il ticketing intelligente / basato sull’account e il rimborso automatico dei ritardi rappresentino un’area di crescita significativa e naturale per l’industria ferroviaria e che gli iBlock siano posizionati in modo univoco per facilitare il passaggio verso un ambiente di biglietteria ticketless. L’acquisizione migliorerà l’offerta globale di tecnologia e software del Gruppo Tracsis e dovrebbe migliorare significativamente gli utili.

Chris Barnes, Amministratore delegato di Tracsis plc, ha commentato: “Siamo lieti di aver collaborato con iBlocks, un’azienda che conosciamo da diversi anni. Crediamo che l’offerta tecnologica unica che iBlocks ha sviluppato insieme a relazioni con i clienti consolidate aprirà una nuova eccitante area di opportunità per Tracsis. Il mercato dei biglietti smart / account based in particolare è un’area del settore ferroviario che vedrà significativi cambiamenti e crescita del settore in futuro. Accogliamo con favore il team di gestione di iBlocks e tutto il personale del Gruppo Tracsis e non vediamo l’ora di aiutarli a raggiungere la loro aspirazione di crescita nell’ambito di un’organizzazione più grande”.

Tim Brewer, direttore di iBlocks, ha commentato: “Questa transazione segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per il business di iBlocks e per il nostro team. Negli ultimi quindici anni, iBlocks si è affermato nel settore ferroviario come fornitore di prodotti software di alta qualità, che offrono soluzioni uniche, innovative e robuste per i nostri clienti, in particolare nei settori dello smart ticketing e dei rimborsi. Far parte di un gruppo più ampio ci consentirà di sbloccare opportunità a beneficio del settore ferroviario del Regno Unito e di accelerare la nostra crescita.

