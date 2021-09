TPL: solo 44,7% dei bus circolanti in Italia è Euro5 o 6. I dati dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp

(FERPRESS) – Bologna, 30 SET – In Italia soltanto il 44,7% degli autobus pubblici circolanti è di categoria Euro 5 o Euro 6. Oltre uno su due dei quasi 52 mila autobus pubblici oggi in circolazione appartiene quindi alle categorie emissive da Euro 0 a Euro 4. Questi numeri emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), sulla base di dati Aci.

