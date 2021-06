TPL: Pellecchia (Fit-Cisl), rinnovo Ccnl e riforma settore non più rinviabili

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – “Negli ultimi quattordici anni gli autoferrotramvieri-internavigatori hanno beneficiato di soli due rinnovi contrattuali e sono trascorsi, infruttuosamente, più di tre anni dalla scadenza di quello rinnovato (dopo otto anni) nel novembre del 2015: è un chiaro segno del malessere del settore che necessita di risposte concrete e di una riforma urgente”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it