TPL: Mongelli (Faisa Cisal), no ad interinali in Atac. Green pass? Chi controlla?

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – “Bocciamo senza appello l’intenzione palesata dai vertici di Atac Spa, di ricorrere ad autisti esterni per sopperire alle carenze di organico”. Lo ha ribadito il segretario generale della Faisa Cisal, Mauro Mongelli, durante il consiglio nazionale della federazione degli autoferrotranvieri aperto oggi a Rimini.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it