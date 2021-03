TPL Linea: progetto di comunicazione integrata dell’azienda. Nuova pagina Facebook e account Instagram

(FERPRESS) – Savona, 9 MAR – La comunicazione di TPL Linea srl si rinnova: l’azienda di trasporto savonese ha aperto la sua nuova pagina Facebook, nella quale, oltre ai servizi dell’azienda, sarà possibile trovare aggiornamenti su corse e orari, news e segnalazioni utili all’utenza: la pagina FB sarà interattiva con il sito internet aziendale, così come con il nuovo account Instagram creato per supportare lo sviluppo della comunicazione social aziendale.

