TPL: Gualtieri (Asstra) alla Camera, sanificazione, ricambio d’aria e mascherine allontanano il settore dal rischio contagio

(FERPRESS) – Roma, 5 AGO – Mercoledì 4 agosto, ASSTRA ha partecipato, con la vicepresidente Giuseppina Gualtieri, all’audizione in IX Commissione Trasporti per fare il punto sul nodo trasporti in vista della riapertura in presenza delle attività scolastiche.

La documentazione lasciata agli atti espone l’analisi della domanda a oggi che presenta un calo del 50% circa rispetto al 2019, evidenziando le criticità economiche e finanziarie del settore collegate al perdurare della crisi pandemica.

In tema di sicurezza il documento ricapitola le azioni messe in campo dalle aziende del TPL per garantire allo stato dell’arte i massimi standard di sicurezza a passeggeri e lavoratori. Uno sforzo che fa del TPL un sistema sicuro, come evidenziato da diversi studi nazionali e internazionali e confermato dalle verifiche a campione svolte a bordo dai NAS nel corso del 2021. Sanificazioni, ricambio d’aria con i sistemi avanzati di aereazione e uso obbligatorio delle mascherine sono risultati decisivi per escludere il TPL dai settori a rischio contagi.

Particolarmente interessanti le conclusioni di uno studio comparativo su scala internazionale (benchmarking) condotto da ASSTRA, il quale evidenzia l’assenza di limiti di capienza dei mezzi nei principali paesi europei. Sono viceversa state adottate significative azioni di sanificazione e di utilizzo estensivo delle mascherine: interessante il caso della Germania dove in caso di peggioramenti locali della crisi pandemica non si è proceduto a una restrizione della capienza bensì all’obbligatorietà di mascherine più protettive rispetto alle chirurgiche (es. FP2).

In vista poi della riapertura della scuola ASSTRA ha richiesto che riprendano i lavori dei tavoli di coordinamento prefettizi che potranno ancora una volta individuare valide soluzioni secondo le specificità dei territori, anche grazie a servizi aggiuntivi svolti da privati dove tecnicamente possibile.

Per ASSTRA l’audizione è stata anche occasione per sottolineare l’esigenza di rivedere le regole nazionali stabilite in piena criticità pandemica (ripristinare vendita titoli di viaggio a bordo, apertura porta anteriore).

Durante il dibattito in commissione è stato ricordato che le imprese di trasporto pubblico devono garantire sicurezza e servizi adeguati e allo stesso tempo devono essere nelle condizioni di affrontare i grandi cambiamenti previsti per un futuro di mobilità sostenibile.

