TPL: Giovannini, parte un monitoraggio sul territorio per verificare l’applicazione delle norme nazionali e locali

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – “I cittadini hanno bisogno di risposte dirette alle loro esigenze”. Parte un monitoraggio sul territorio per il trasporto pubblico locale. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, al fine di verificare l’applicazione delle norme nazionali e locali che riguardano i trasporti e sono previsti “dei tavoli di coordinamento a livello dei prefetti e quindi nelle diverse aree italiane. Oggi abbiamo attivato una collaborazione per un assicurare monitoraggio stretto del modo con cui le autorità locali attuano le indicazioni nazionali e le politiche territoriali”.

“Il monitoraggio – spiega Giovannini – coinvolge diversi ministeri e strutture”, Anci e Regioni.

Sul trasporto pubblico locale viene così attivata una collaborazione per il monitoraggio molto stretto del modo in cui le autorità locali attuano le indicazioni nazionali e territoriali.

Sul tema infrastrutture, Giovannini sostiene che “il commissario serve per sbloccare situazioni incagliate ma altrimenti non c’è bisogno di commissari straordinari. Dobbiamo semplificare e velocizzare le normative ordinarie”. Giovannini inoltre annuncia che la prossima settimana è previsto un incontro con gli altri ministri coinvolti “per capire come è possibile velocizzare le procedure sapendo che però spesso i problemi si incontrano a livello regionale e locale” e come finalizzare le decisioni già avviate con regioni e Comuni “sapendo però che il problema è estremamente complesso”.

Pubblicato da COM il: 5/3/2021 h 10:02 - Riproduzione riservata