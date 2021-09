TPL: Giovannini, oggi invierò al Parlamento le proposte elaborate da una Commissione per la riforma del TPL

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – Il Green pass su aerei, navi e treni a lunga percorrenza ha funzionato molto bene. Sul TPL abbiamo ritenuto opportuno, insieme alle Regioni, non introdurlo perchè sarebbe estremamente difficile fare i controlli ma abbiamo rafforzato le regole: abbiamo l’80% di riempimento dei mezzi, una serie di regole per la sanificazione ma soprattutto abbiamo messo oltre 600 mln per consentire alle regioni e ai Comuni di potenziare il servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 7/9/2021 h 11:46 - Riproduzione riservata