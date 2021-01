TPL: Gibelli, Giana e Vinella in audizione alla Camera. 2 mld e 280 mln perdite, ritorno a pre-Covid solo 2024

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Audizione presso la IX Commissione Trasporti della Camera di Andrea Gibelli (Asstra), Arrigo Giana (Agens) e Giuseppe Vinella (Anav) sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria Covid. Le relazioni dei tre esponenti delle principali associazioni del TPL hanno evidenziato la situazione di grave difficoltà del settore, soprattutto sotto il profilo economico, che ha garantito comunque il diritto alla mobilità anche nelle fasi più gravi dell’emergenza, ma è sotto pressione ormai – salvo brevi pause nel periodo estivo – dal 23 febbraio dello scorso anno.

