TPL FVG: è Piergiorgio Luccarini il nuovo presidente. Confermato Aniello Semplice nel ruolo di Ad

(FERPRESS) – Trieste, 27 MAG – È Pier Giorgio Luccarini il nuovo presidente di Tpl Fvg. Lo ha deliberato oggi il consiglio di amministrazione della società consortile che dall’11 giugno dello scorso anno gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Luccarini subentra, con un mandato triennale, al pordenonese Narciso Gaspardo, in carica dal 2018. Nel corso della seduta, il board del consorzio regionale ha anche confermato Aniello Semplice nel ruolo di amministratore delegato.

