Tpl Fvg: al via la prima indagine di customer satisfaction

(FERPRESS) – Trieste, 10 NOV – Parte oggi 10 novembre la prima indagine di customer satisfaction di Tpl Fvg. L’attività, che si protrarrà fino alla prima settimana di dicembre, è stata affidata dal consorzio regionale alla società Demos – istituto specializzato nelle ricerche demoscopiche e di mercato – che realizzerà nelle quattro province 5 mila interviste agli utilizzatori del trasporto pubblico locale per rilevare il livello di qualità attesa e percepita del servizio.

