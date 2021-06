TPL FVG: 8,3 mln per la transizione digitale. Si punta anche sulla transizione ecologica e l’intermodalità

(FERPRESS) – Trieste, 28 GIU – A un anno dall’avvio del nuovo modello di gestione del tpl regionale, è tempo di fare i primi bilanci. Il Consorzio TPL FVG, subentrato in tempi di Covid, ha affrontato importanti sfide legate alle limitazioni pandemiche senza perdere di vista l’obiettivo di coniugare e valorizzare al proprio interno le diversità territoriali, con l’occhio puntato alla centralità del cliente e alla qualità del servizio, e rispettando gli impegni dei programmi di investimento per perseguire, in primis, gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica e di integrazione modale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/6/2021 h 11:58 - Riproduzione riservata