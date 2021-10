TPL: firmato accordo tra Autolinee Toscane e Sindacati per garanzie per il passaggio del personale dalle attuali aziende

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Massime garanzie e tutela del personale del TPL Toscano: è quanto previsto nell’accordo sottoscritto tra Autolinee Toscane e le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Baccelli. Un accordo che mette nero su bianco le garanzie per il passaggio del personale dalle attuali aziende ad Autolinee Toscane, che dal 1° novembre gestirà il trasporto su gomma della Toscana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it