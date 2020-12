TPL: da MIT assegnati i primi 80 milioni per i servizi aggiuntivi del 2021

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, dell’80 per cento del limite massimo di 100 milioni previsto dal decreto legge 149 del 2020 per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale del 2021 a firma Mit – Mef.

