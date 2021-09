TPL bresciano pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021-22

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – Più mezzi pubblici per il trasporto scolastico, doppi turni in entrata e uscita, capienza confermata all’80%, controllori sui bus e monitoraggio alle fermate.

Concluse le scelte di programmazione dei servizi di TPL del periodo invernale 2021-22, con riferimento in particolare al trasporto degli studenti che frequentano gli Istituti Secondari di II Grado che nel complesso (Scuole statali, paritarie e CFP). Un impegno rivolto a una popolazione, quella scolastica, che supera le 61.000 unità. Di cui oltre i tre quarti utilizza il mezzo pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/9/2021 h 17:08 - Riproduzione riservata