TPL Brescia, opportuno consolidare in questa fase il TPL per una presenza del 50% degli studenti

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – La situazione della ripresa dell’attività scolastica, con riferimento in particolare al TPL, si presenta sostanzialmente positiva.

Infatti, al momento, anche sulla base dei dati di monitoraggio che le Aziende forniscono settimanalmente all’Agenzia, il servizio del TPL viene garantito assicurando i criteri di sicurezza e di distanziamento, con una corrispondenza alle esigenze delle scuole, garantendo il primo ed il secondo accesso (ore 8 e 10) come definito dal WebTeam della Prefettura di Brescia con la collaborazione di UST, Aziende che erogano il Servizio di Trasporto, Comune e Provincia di Brescia, Organizzazioni sindacali.

In ogni caso le situazioni di criticità segnalate all’Agenzia del TPL di Brescia vengono affrontate e in larga parte sono state risolte, come risulta dai vari report già pubblicati.

Con riferimento a possibili ipotesi di incremento fino al 75% della didattica in presenza, (attualmente la presenza degli studenti è di circa il 50%), sia come Agenzia del TPL di Brescia sia in sede di confronto con gli uffici regionali e le altre Agenzie, in questa prima fase di ripresa, si è prospettata e condivisa l’esigenza primaria di consolidare l’attuale situazione, da poco definita, tenuto conto che, per quanto riguarda il trasporto locale – dove vige tuttora il limite di capienza del 50% dei mezzi – la situazione pandemica manifesta ancora criticità tali da sconsigliare un aumento di frequentazione.

Va anche considerato che un incremento di utenza certamente non mancherebbe di aumentare le difficoltà di gestione e contenimento degli assembramenti nei punti di trasbordo e all’uscita degli Istituti, la cui gestione si presenta talvolta problematica e viene affidata alla responsabilità individuale oltre che alla presenza del personale “a terra” mobilitato dalle Aziende.

Va rilevato, peraltro, che esistono sostanziali diversità tra realtà metropolitane e realtà come quella del bacino di Brescia dove è prevalente il trasporto pubblico extraurbano, con lunghe percorrenze che condizionano anche la possibilità di incrementare ulteriormente il numero di corse a supporto del secondo accesso alle ore 10, che in ogni caso comporta ricadute sugli orari di uscita e andrebbe a determinare il rientro ritardato a casa per una quantità maggiore di studenti.

Pubblicato da COM il: 11/2/2021 h 15:29 - Riproduzione riservata