TPL: Bonaccini, l’intesa sul trasporto pubblico è un altro tassello essenziale per la ripartenza della scuola

(FERPRESS) – Bologna, 1 SET – “Raggiunto l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro tassello essenziale per la ripartenza della Scuola.

Accolte le nostre richieste per coniugare sicurezza e diritto alla mobilita’ per studenti e pendolari”. Lo scrive su twitter Stefano Bonaccini, presidente conferenza delle regioni.

1/9/2020