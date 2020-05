TPL: Anm, per linea 1 e funicolari dal 28 maggio torna orario di esercizio pre-Covid-19

(FERPRESS) – Napoli, 26 MAG – Giovedì 28 maggio la Linea 1 Metropolitana e le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto di Napoli riprenderanno a circolare con gli orari ordinari, previsti prima dell’emergenza Covid19. Lo ha deciso l’Anm per contribuire a riportare quanto più possibile alla normalità il servizio di trasporto pubblico nella Fase 2 della pandemia.

