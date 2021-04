Tpl 4.0: Club Italia sostiene la transizione digitale del settore con un nuovo Master sulla Bigliettazione Elettronica

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – Formazione, Recovery Plan e MaaS sono le parole chiave per la transizione digitale della mobilità pubblica che, se correttamente declinate ed applicate in nuovi progetti a beneficio del cittadino, potranno garantire una nuova vita al settore nella fase post pandemia, all’insegna dei concetti di green e smart e quindi verso un Tpl 4.0.

Sono questi i temi lanciati durante la presentazione del nuovo Master in Bigliettazione Elettronica e Sistemi Digitali Innovativi per il Tpl e servizi integrativi di Mobilità, promosso da Club Italia, Conerobus Service e Mobility Academy, in collaborazione con Nemo Srl, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle conoscenze necessarie a governare con successo lo sviluppo e la gestione dei nuovi sistemi innovativi di bigliettazione e ITC del trasporto collettivo. Il Master, le cui iscrizioni sono aperte online su conerobus.elixforms.it, partirà il prossimo 17 maggio 2021.

La presentazione si è svolta in un webinar che ha riscosso un’ampia partecipazione di stakeholder del settore, sia dal lato delle aziende che dell’associazionismo. Numerosi, infatti gli interventi che si sono succeduti durante la giornata, tra cui Andrea Gibelli, Presidente Asstra; Muzio Papaveri, Presidente Conerobus Service Srl; Piero Sassoli, Presidente Club Italia; Claudio Claroni, Direttore di Club Italia; Massimo Simone di Nemo; Andrea Gonnella di Mobility Academy; Emanuele Proia di Asstra; Francesco Romagnoli di Anav; Roberto Andreoli di Agens; Giulio Guerrini di Federmobilità e Olga Landolfi di TTS Italia.

“Il Covid-19 è servito da acceleratore del processo che vede il Tpl chiamato ad una profonda trasformazione – ha spiegato Piero Sassoli nell’introduzione alla giornata – e che noi come attori a più livelli dobbiamo saper concretizzare e valorizzare. E’ una sfida che siamo chiamati ad affrontare con dinamismo e flessibilità, consapevoli che da qui passa una buona fetta del nostro stesso futuro. Per questo, come associazioni del settore, riuscire ad avere una visione comune nella direzione di una mobilità sempre più green che punta a dare vita a vere smart city è indispensabile: dobbiamo ringraziare la Struttura di Missione del MIT per aver permesso, a noi di Club Italia e a TTS, di poter dare il nostro contributo nella fondamentale partita del Recovery Plan. Concetti quali infomobilità, MaaS, mobile, conteggio passeggeri a bordo, validazione obbligatoria, videosorveglianza e tanti altri strumenti sono diventati rapidamente di uso quotidiano negli ultimi mesi, pesantemente condizionati dalla pandemia, imponendo una profonda rivoluzione nel nostro settore, all’insegna di una maggiore dinamicità e efficienza a beneficio dell’utenza. In questo scenario, la formazione diventa indispensabile per mettere nelle condizioni i manager delle aziende e i funzionari degli Enti Locali di accrescere il loro bagaglio di conoscenze specifiche in tecnologie e innovazione, dando gambe alla rivoluzione digitale anche per un settore tradizionalista come quello del Tpl italiano”.

Durante la presentazione, Claudio Claroni ha sottolineato il lavoro che Club Italia ha saputo portare avanti, in collaborazione con TTS, nel far entrare parole fondamentali quali bigliettazione elettronica e MaaS (Mobility as a Service) all’interno dell’ultima versione del PNRR, approvata in questi giorni alla Camera e al Senato e pronto per essere trasmesso al vaglio della Commissione UE.

“Oggi il nostro settore ha la grande opportunità di valorizzare le risorse del Recovery Plan a favore di una nuova mobilità pubblica e sostenibile – ha spiegato Claudio Claroni –; dunque ora siamo impegnati nella formazione a beneficio della crescita del settore e nell’affermazione dei concetti della MaaS, ovvero nuovi sistemi di mobilità basati su di un approccio innovativo e digitale, in grado di interagire con il cittadino da un lato e con gli operatori di trasporto dall’altro. Il progetto che abbiamo presentato, in sintonia con TTS, punta proprio ad intercettare risorse del PNRR da destinare a favore delle aziende che puntano a sostituire il cartaceo con nuove modalità e strumenti di accesso innovativo agli strumenti di mobilità, in un’ottica sempre più di sharing. Siamo per questo soddisfatti che nell’ultima versione del PNRR siano stati previsti complessivamente 1,2 miliardi di euro a favore della digitalizzazione della pubblica amministrazione, macro area che, in questa ultima versione del Piano, contempla anche temi per noi fondamentali come la bigliettazione elettronica, il MaaS e sistemi ITS precedentemente assenti ma indispensabili nell’immaginare davvero un futuro diverso e migliore. In questo scenario la formazione è indispensabile per mettere nelle condizioni gli stakeholder di imparare qualcosa di più e quindi il Master che abbiamo presentato consente di garantire delle risposte. Ci auguriamo quindi un’ampia partecipazione dei soggetti in campo”.

Inoltre, il webinar ha permesso di annunciare le date del 6 e 7 luglio 2021 quando a Roma, Club Italia presenterà le linee guida del MaaS nell’ambito delle Giornate Nazionali dedicate, ovvero un convegno in presenza che sarà l’occasione fondamentale per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte del settore della mobilità in quello che rappresenta il paradigma fondamentale per un futuro dietro l’angolo.

Il MaaS è un nuovo concetto di mobilità che consiste nell’integrazione di molteplici servizi di trasporto, sia pubblici sia privati, in servizi digitali a disposizione dell’utente, accessibili via smartphone o altri strumenti digitali, tramite piattaforme che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post viaggio -, capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti tutta la libertà di movimento che desiderano.

28/4/2021