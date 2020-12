Tper prosegue strategia ecologica. Presentate 3 novità: a Bologna la 1a stazione di rifornimento per bus a GNL, 25 Citymood LNG e 3 mezzi full electric IVECO

(FERPRESS) – Bologna, 14 DIC – Servizi sempre più fossil-free e orientati all’utilizzo fonti rinnovabili: Tper continua a rinnovare la propria flotta di bus con nuovi mezzi a trazione elettrica in città e a metano liquido per i collegamenti dell’area metropolitana nell’ambito dei piani di investimento pluriennali concordati con Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Città Metropolitana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it