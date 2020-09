Tper: pronti alla prima campanella. Sui bus sarà fondamentale anche la collaborazione dell’utenza

(FERPRESS) – Bologna, 10 SET – “Noi ci siamo” è stato l’hasthag che Tper ha scelto nella fase del lockdown e in questi mesi di convivenza con la crisi pandemica che rimane ancor più vero anche alla ripartenza autunnale. Cambia la fase della gestione dell’emergenza Covid ma l’azienda rimane impegnata per cercare di offrire sempre all’utenza il migliore servizio possibile con il più alto standard di sicurezza garantibile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it