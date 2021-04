Tper: presentati risultati dei 30 mesi del servizio di Car sharing Corrente. Al via nuova APP più innovativa e funzionale

(FERPRESS) – Bologna, 20 APR – In presenza del sindaco Merola, è stato presentato oggi a Bologna, da Renault, leader del Car sharing elettrico in Europa, e da Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) il gruppo della mobilità emiliano che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Bologna e Ferrara e in partnership con aziende pubbliche e private si occupa di ferrovie regionali, logistica e servizi ausiliari, durante un incontro stampa, il bilancio degli oltre 30 mesi di attività del servizio di car sharing a flusso libero 100% elettrico “Corrente”: oltre 3,7 Milioni i km percorsi, più di 355.000 i noleggi e più di 30.000 i clienti che hanno scelto il car sharing come strumento di mobilità. L’area di copertura del servizio oggi comprende ben 58 Km2 nella provincia di Bologna, abbracciando anche la città e il Comune di Casalecchio di Reno ed arrivando fino a Ferrara.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/4/2021 h 13:46 - Riproduzione riservata