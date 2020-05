TPER: Orario estivo dei bus in vigore a Bologna dal 1° giugno

(FERPRESS) – Roma, 29 MAG – Da lunedì 1° giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei bus nell’intero bacino di Bologna, saranno intensificate le frequenze delle corse sulle principali linee urbane negli orari di maggior utilizzo del servizio. Ciò consentirà un’ulteriore migliore distribuzione dei carichi e maggiore distanza interpersonale tra i passeggeri.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it