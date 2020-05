Tper: da lunedì 18 maggio più bus nelle ore di punta sulle principali linee urbane di Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 15 MAG – In vista delle ulteriori aperture di attività produttive ed esercizi commerciali, da lunedì 18 maggio, Tper incrementa i propri servizi, specie in ambito urbano nelle ore di maggior concentrazione degli spostamenti.

