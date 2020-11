Tper: dal 2 novembre riduzione frequenze su numerose linee urbane di Bologna nelle ore 7-20

(FERPRESS) – Bologna, 2 NOV – Tper informa attraverso una nota che lunedì 2 novembre, giorno di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, sarà in vigore, come ogni anno, un orario dei bus caratterizzato da una riduzione delle frequenze su numerose linee urbane di Bologna nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20, incoerenza con carichi d’utenza più contenuti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it