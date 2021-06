Tper: da sabato 19 giugno coefficiente di riempimento consentito dei bus sale fino all’80%

(FERPRESS) – Bologna, 18 GIU – Il miglioramento della situazione sanitaria che ha consentito all’Emilia-Romagna l’ingresso in zona bianca porta con sè anche la possibilità di un maggior carico d’utenza per i mezzi pubblici a decorrere da sabato 19 giugno, come comunicato alle aziende di trasporti, alle Istituzioni e agli Enti Locali del territorio dall’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini.

Il livello di carico consentito sale, infatti, dall’attuale 50%, fino all’80% della capienza totale prevista dalla carta di circolazione dei mezzi. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 luglio, salve future disposizioni.

