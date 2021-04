Toscana: tranvia, treno veloce, ciclovia e scuole. La Regione firmerà un’intesa su piana fiorentina

(FERPRESS) – Firenze, 30 APR – C’è l’impegno a completare la linea 4 della tranvia di Firenze, con la sua estensione dalla stazione delle Piagge fino a Campi Bisenzio e la realizzazione di un parcheggio scambiatore a San Donnino. Ma c’è anche il metro-treno per collegare l’aeroporto fiorentino di Peretola, dove oggi arriva un’altra linea della tranvia cittadina, al Museo Pecci di Prato, passando per Mezzana, i centri commerciali campigiani (da sviluppare e qualificare ulteriormente) di via fratelli Cervi, l’Osmannoro, Quaracchi e il Palagio degli Spini. E poi il potenziamento della ciclovia Firenze-Prato-Pistoia e un nuovo polo scolastico superiore in via Palegetta, sempre a Campi.

