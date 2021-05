Toscana: società handling, delegazione sindacale incontra i capigruppo su livelli occupazionali

(FERPRESS) – Firenze, 12 MAG – Il Consiglio regionale seguirà da vicino la vicenda della società di Handling degli scali di Firenze e Pisa e terrà alta l’attenzione affinché siano mantenuti inalterati gli attuali livelli occupazionali. È quanto emerso nel corso dell’incontro tra la delegazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di Toscana Aeroporti, il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, e i capigruppo.

