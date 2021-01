Toscana: Sindacati a Giani, inserire anche i lavoratori dei trasporti nel piano vaccinale anti Covid

(FERPRESS) – Firenze, 13 GEN – Inserire anche i lavoratori dei trasporti nel piano vaccinale anti Covid. E’ quanto chiedono i segretari toscani di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, rispettivamente Monica Santucci, Stefano Boni e Michele Panzieri, in una lettera inviata al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e all’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini.

