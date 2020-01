Toscana: riparte percorso per affidamento lotto unico TPL. Incontri in tutte le Province per discutere specificità di ciascuna

(FERPRESS) – Firenze, 13 GEN – Prosegue il percorso verso l’affidamento del lotto unico regionale per i servizi di trasporto pubblico locale riparte. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato (che lo scorso 11 dicembre ha ribadito la legittimità e la correttezza della gara) e l’avvio del nuovo anno con un regime di obbligo di servizio per gli attuali gestori del trasporto pubblico su gomma (valido dal 1 al 31 gennaio, per garantire la continuità dei servizi visto

che il contratto-ponte in essere negli ultimi due anni si è chiuso con la fine del 2019), oggi si è riunita la Conferenza permanente degli enti locali, convocata dall’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/1/2020 h 15:59 - Riproduzione riservata