Toscana: rinnovate le modalità di interfaccia con gli utenti dei canali di Muoversi in Toscana

(FERPRESS) – Firenze, 21 APR – Muoversi in Toscana si rinnova, con un potenziamento dei canali di dialogo e del numero verde (800570530) dedicato agli utenti.

Con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli, il progetto “Sistema Integrato di Informazione sulla Mobilità Regionale” – cioè l’insieme dei tre canali attraverso i quali l’assessorato regionale alle infrastrutture ed ai trasporti dialoga con i cittadini, comunica novità, emergenze, eventuali irregolarità nella programmazione dei servizi e raccoglie segnalazioni, criticità o proposte – è stato confermato per il 2021, rinnovato e rifinanziato con 95mila euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it