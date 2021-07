Toscana: riavvio dei voli diretti Pisa-Mosca operati settimanalmente di domenica

(FERPRESS) – Pisa, 5 LUG – Pobeda, compagnia low-cost del gruppo Aeroflot, le ali in Toscana, con il riavvio dei voli diretti Pisa-Mosca (VKO). I collegamenti dal Vnukovo International Airport saranno operati, settimanalmente, di domenica.

