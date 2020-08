Toscana: Regione Upi e Anci scrivono al Governo per far loro presenti le difficoltà per il trasporto pubblico scolastico

(FERPRESS) – Firenze, 25 AGO – Con le attuali regole gli enti locali e la Regione non saranno in grado di

dare risposta alle aspettative degli studenti toscani e delle loro famiglie. E’ questo il senso della lettera inviata all’attenzione dei Ministri dell’istruzione, della salute, dei trasporti ed al presidente del Consiglio dei Ministri da Regione Toscana, Anci Toscana ed Upi Toscana, per far loro presenti le difficoltà per il trasporto pubblico scolastico

generate dal DPCM dello scorso 8 agosto e chiedere chiarimenti ed eventuali deroghe che consentano agli studenti di viaggiare – con mascherina – a bordo dei mezzi pubblici ad una distanza analoga a quella che viene accettata in classe.

Pubblicato da COM il: 25/8/2020 h 08:35 - Riproduzione riservata