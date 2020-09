Toscana: Regione e Provincia Arezzo chiedono al Governo 11,2 milioni per il Ponte a Buriano

(FERPRESS) – Arezzo, 4 SET – Con una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e a quello per il Sud e la Coesione territoriale, al direttore generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza nelle infrastrutture stradali e, per conoscenze, al presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo hanno chiesto l’assegnazione di 11,2 milioni di euro per dare il via all’intervento di restauro completo e consolidamento di

Ponte a Buriano, opera del 1200 nota anche come ‘il ponte della Gioconda’, situata nel comune di Arezzo, ma di proprietà della Provincia.

