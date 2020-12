Toscana: Regione propone intesa su condizioni di rilancio della Perini Navi

(FERPRESS) – Firenze, 29 DIC – Resta aperto il confronto tra Regione, Comune di Viareggio, Perini navi e le organizzazioni sindacali.

L’unità di crisi lavoro della Regione Toscana si è riunita per fare il punto della situazione sul confronto tra azienda e sindacati, in vista anche della presentazione del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale di Lucca entro il 15 gennaio 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it