Toscana: ponte mobile di Calambrone ristrutturato con finanziamento di 700.000 euro della Regione

(FERPRESS) – Pisa, 10 MAR – Il ponte mobile di Calambrone, attualmente di proprietà del Comune di Pisa, sarà ‘ristrutturato’ grazie ad un finanziamento di 700.000 euro della Regione Toscana ed al termine dei lavori di adeguamento strutturale passerà alla stessa. Questo il senso dello schema di “Atto integrativo dell’Accordo tra Regione Toscana e Comune di Pisa” approvato dalla Giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli.

