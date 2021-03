Toscana: per i riders non serve una legge spot, ma applicare il contratto di lavoro

(FERPRESS) – Firenze, 24 “MAR – In questi ultimi mesi la problematica dei riders è stata ed è al centro di un confronto a livello nazionale e regionale, per cercare di risolvere un problema annoso: riconoscere tutele e diritti da sempre negati a questi lavoratori. Tentare di risolvere le questioni con modalità diverse dalla contrattazione, con provvedimenti spot, rischia di lasciare le tutele a metà e non incidere sullo status del lavoratore, né sull’applicazione dei contratti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/3/2021 h 11:51 - Riproduzione riservata